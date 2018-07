El entrañable vídeo de una bebé que ve a sus padres con nitidez por primera vez en su vida

La felicidad de esta bebé de casi un año de edad ha conquistado cientos de corazones en las redes sociales, donde un vídeo, de tan sólo 30 segundos, colgado en Facebook por su madre, enseña la tierna reacción de la pequeña Piper cuando ve a sus padres con nitidez por primera vez en su vida, gracias a sus nuevas gafas graduadas.

La madre de Piper, Jessica Sinclair, escribió en Facebook la semana pasada: "Recogimos sus gafas, salimos a comer y se las pusimos. Su reacción derritió mi corazón". Y no sólo derritió el corazón de estos padres, la tierna reacción de la pequeña Piper se ha reproducido más de 18 millones de veces, ha sido compartida más de 256.000 veces en Facebook y vista más de 389.000 mil veces en YouTube. La familia vive en Cincinnati y la llegada de Piper a sus vidas se produjo hace, aproximadamente, un año. La pequeña nació como una niña sana y normal, aunque en una visita a su pediatra, éste le diagnosticó un "ligero astigmatismo superior a lo normal", pero nada que le impidiera ejercer una vida normal como la de cualquier otro bebé de su edad. Sin embargo, Jessica se percató de que la pequeña todavía no había gateado y pensó que podría deberse a que algo no iba bien con su vista; por lo que decidió llevarla al pediatra, de nuevo. El diagnóstico en este caso reveló que ella no tenía astigmatismo, sino una miopía de 7 dioptrías en un ojo y 5 en el otro, dando como principal causa el hecho de que Piper aún no hubiera gateado. El momento que ha encandilado a tantas personas en redes sociales es el preciso instante en que Piper se pone sus primeras gafas graduadas y reconoce primero el rostro de su madre y después el de su padre, nítidamente, por primera vez en su vida. Liopardo | Liopardo