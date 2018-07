El emotivo momento en el que un hombre ciego vuelve a ver la cara de su mujer gracias a unas gafas inteligentes

Andrew Airey sufre la enfermedad de Stardgadt, una enfermedad degenerativa de la mácula de los ojos que provoca una visión desenfocada y sin nitidez y que, aunque no provoca la ceguera absoluta, hace perder agudeza visual de tal manera que dificulta el reconocimiento de caras, formas y colores, hasta llegar a producir ceguera legal. Lleva unos 20 años sufriendo estas terrible enfermedad lo que provocó que el día de su boda, hace ya 15, no pudiera ver el rostro ni las expresiones de su mujer. “He pasado de luchar para ver las caras de mis seres queridos a ser incapaz y de no poder conducir a no poder trabajar por no poder leer sin múltiples dispositivos de aumento. Mi visión me ha desafiado de una manera que no esperaba cuando me diagnosticaron la enfermedad” dijo Airey. Gracias a los avances de la tecnología esta situación ha cambiado por completo: las gafas inteligentes eSight 3 han dado la posibilidad de que Airey tenga una visión muy parecida la que una persona normal tiene. Este es el momento en que se prueba las gafas y ve a su mujer por primera vez. Además deciden recrear el día de su boda de nuevo para que pudiera ver la emoción de su esposa y tener un recuerdo visual de aquel día.