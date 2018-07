El CV de un sin techo se vuelve viral en twitter para ayudarle a encontrar trabajo

La desinteresada ayuda de un ciudadano de Liverpool sirvió para que Jordan Lockett, un joven sin hogar, de 23 años , consiguiese cuantiosas ofertas de trabajo en apenas unas horas. Todo se disparó a raíz de que el usuario de Twitter @AaronTDCC difundiera el curriculum de este sin techo y se viralizara rapidamente. Jordan Lockett se define a sí mismo como un trabajador que necesita una oportunidad para demostrar su valía. Esa oportunidad que buscaba la encontró gracias al desinterés mostrado por un usuario de Twitter que se comprometió a compartir y difundir su currículo para ayudar., escribió @AaronTDCC en la tarde de este martes 14 de julio.

"Estoy cansado de perder el tiempo. Siempre me recomiendan acudir a los centros de ayuda para los 'sin techo' pero eso no me está ayudando" (...). "Escribo este CV así porque no tengo nada que poner en él" (...). "He trabajado como mecánico de motos durante dos años" (...). "Me considero un principiante rápido y trabajador". Entre ellos, el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, manifestó su interés en conocer el paradero de este joven y el dueño del restaurante 'What's Cooking', Lee Brennan, que se puso en contacto con el periódico digital ECHO para ofrecerle una entrevista al muchacho. FUENTE: Europa Press