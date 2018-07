El baile de boda de un hijo con su madre con ELA que ha emocionado al mundo

La boda de Luke y Kristeena se celebró en 2008 pero no fue hasta el 2015 que la novia decidió subir el vídeo a youtube. No se imaginaba que se convertiría en un éxito con mas de 14 millones de visitas. Tras esto el Huffington Post decidió hablar con el protagonista y no puede ser más emocionante lo que les dijo: “Recuerdo sentirme incómodo al estar de pie frente a ella en el baile, simplemente no me parecía normal, y fue cuando decidí arrodillarme”. Además añade: “No sabía el impacto que ese gesto causó a todo el mundo hasta que me lo dijeron más tarde”. Todos los asistentes rompieron a llorar en el momento del baile. “Quería que ella se sintiera especial en ese momento, así que traté de hacerlo lo mejor posible y dar vueltas y sonreír con ella”. Luke también dijo sobre su madre lo siguiente: “No recuerdo el haber pensado en la boda que estos iban a ser los últimos momentos con mi madre." Una bella historia que no ha dejado a nadie indiferente. Un gesto de amor que ha conmovido al mundo entero.