El adorable vídeo de un barbero peinando a su hija de tres años que te enamorará

A veces compaginar familia y trabajo son cosas complicadas, sino que le pregunten a este barbero. El padre de Linda, Derrick Culpepper, decidió cumplir el reto de peinar a su hija una mañana. Antes de ir al colegio, peina a la pequeña y sigue paulatinamente sus instrucciones. Linda aprovecha el momento y le pide a su padre que le agregue el producto para fijar el cabello. El hombre cumple la petición y su hija lo felicita diciéndole: "Estás haciendo un buen trabajo". Aunque el vídeo ha sido publicado en el 2015, se ha hecho viral después que la página 'Because of Them We Can' publicara el vídeo en la red social Facebook y hasta el momento ha tenido más de 1.000.000 de reproducciones.