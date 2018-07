Después de que una chica de 12 años sufriera un bullying terrible en San Valentín este chico decidió hacer lo siguiente

El día de San Valentín Aislinn, una alumna de 12 años del East Clinto Middle School en Ohio, preparó docenas de galletas caseras para sus compañeros. A cambio no recibió nada, ni una sola tarjeta, ni un solo regalo, sólo desprecios y bullying. Se calló en el autobús y un chico dijo: “No te caigas o tendremos un terremoto”. Además los m “bullies” de su clase se rieron de ella y le dijeron que nadie le había regalado nada porque era gorda. Cuando llego a casa completamente hundida y llorando le dijo a su madre Kristin que no quería volver a ir al colegio en San Valentín nunca más. Su madre llamo a su mejor amiga Abby Howell para contarle lo sucedido. “Kristin me llamó llorando y me dijo lo que había pasado. Estaba muy enfadada con los sucedido”, explico Howell a Love What Matters . Cuando la familia Howell discutió lo sucedido en la cena Isaiah de 15 años se sintió tan mal por Aislinn que decidió hacer algo. Al día siguiente se presentó en el colegio de Aislinn, con un roma de flores, una caja de bombones y un peluche gigante como regalo. Se los dio a una emocionada Aislinn en mitad del comedor del colegio delante de todo el mundo.

Fue Abby Howell la que grabó a su hijo, con permiso del colegio, para poder luego enseñarle el vídeo a su amiga Kristin. Después lo compartió en Facebook donde acumula más de 32 millones de visionados.