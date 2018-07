Bombero tuvo que asistir un parto y terminó adoptando a la niña que ayudo a traer al mundo

Marc Hadden, del sur de Carolina, Estados Unidos, acudió a una llamada de emergencia en noviembre del 2011 debido a que una mujer estaba entrando en proceso de parto y no alcanzó a llegar al médico, por lo que el hombre tuvo que ayudar a recibir a la recién nacida. Liopardo | Liopardo Unos días después el bombero se enteró de que la madre no podía hacerse cargo y que la pequeña estaba en proceso de adopción. Marc ya tenía dos hijos junto a su mujer pero igual decidieron decidieron adoptarla y hacerla parte legal de su familia. La pusieron de nombre Grace y desde el primer momento es una más de la familia. Liopardo | Liopardo Actualmente la pequeña tiene cinco años y no se separa de su padre. "Ella es mi mejor amiga, compartimos un fuerte lazo", comentó el bombero al diario británico Mirro r. Liopardo | Liopardo Cuando la gente le pregunta sobre su papá, Grace responde que "fue quien la trajo la mundo en la parte trasera de una ambulancia". Liopardo | Liopardo "Nosotros teníamos en nuestras mentes y corazones las ganas de adoptar a un niño o niña y cuando llegó la oportunidad, la tomamos", dijo la esposa de Marc. Liopardo | Liopardo