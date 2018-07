Así protege este perrito a su hermanita de una malvada aspiradora

canichebebeok | Liopardo

Cuando algunos perros escuchan ruidos fuertes a los que no están acostumbrados como coches o máquinas el instinto les hace esconderse y protegerse. Este adorable caniche no se asustó al escuchar encenderse la aspiradora de casa, su instinto fue proteger a su “hermanita” recién nacida para que no le pasara nada. https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=YBQJcYvRO9A

