Así despiden en un colegio de Huelva a un profesor tras 30 años dando clase

Juan Antonio González Flores ha dedicado 32 años de su vida a la enseñanza en la comunidad escolar del municipio serrano de Zufre (Hueva). En su último día, antes de la jubilación, decenas de alumnos y miembros del profesorado, con los que tanto había compartido, salieron de las clases para despedirle con un emocionante aplauso. La increíble ovación fue recogida en vídeo y publicado en la página de Facebook de Santiago González Flores, hermano de Juan Antonio, donde se ha hecho viral.

En una reciente entrevista a El Español, Juan Antonio dijo con respecto a aquel momento: "Cuando pensé que todo había terminado, bajé las escaleras y me encontré ese enorme pasillo con los alumnos aplaudiéndome en el patio. Giré a la izquierda y aún había más gente. No terminaba de creérmelo. Ahí me empecé a derrumbar. Menos mal que el trayecto no era muy largo y no pude ni pararme".