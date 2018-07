Así canta este padre a su hija en lengua de signos en este precioso video

padressorda | Liopardo

Kevin Nadrowski y su hija son sordos. Ambos protagonizan uno de los vídeos virales más tiernos de Internet en los últimos días, en el que Kevin le canta a su pequeña la popular canción 'If You're Happy And You Know It' ('Si eres feliz y lo sabes, aplaude') en lenguaje de señas americano. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aJ8wxcwfvxk En el vídeo, Kevin le canta a su hija Bayleigh para enseñarle el lenguaje de señas americano a través del juego y las canciones. Para algunas personas la música puede ser algo importante por muy raro que parezca. Si bien, las personas sordas no pueden escuchar el sonido, éste sí puede ser visto, sentido y experimentado. En una entrevista a la revista People, Kevin Nadrowski confesó sentirse muy contento por la difusión del vídeo: "Muchas personas lidian con problemas en la vida. Espero que, a través de mi vídeo, esas personas puedan decir: "Si este padre sordo puede cantar una canción a su hija sorda en lengua de signos, el límite no es el cielo"".

Publicidad