"Amo a esta mujer y a sus curvas": el mensaje de aceptación que todos deberíamos leer​

Muchas personas se sienten inseguras con sus cuerpos. Los comentarios en las redes sociales las describen como demasiado gordas o demasiado delgadas. Muchos opinan que el cuerpo perfecto es el que sale en las revistas. Sin embargo, muchas veces no es real. Robbie Tripp ha vivido el rechazo al que ha sido sometida su mujer por ser una chica curvy. Es por esto que ha dedicado una bonita carta a todos los hombres y mujeres del mundo y a una en especial: su esposa, Sarah Tripp. Robbie y Sarah están casados desde el año 2014 y él lo tiene muy claro: "Para mi no hay nada más sexy que esta mujer que está mi lado: muslos gruesos, culo grande, pequeño rollo en la cintura, etc. Su figura y su talla no van a ser las que estén en el Cosmopolitan, pero están en mi vida y en mi corazón". Además, en su carta no solo da consejos a las chicas, sino que también se centra en los hombres. Explica que las chicas reales son las que nos encontramos en el día a día, no las que se ven en las películas o en los anuncios: " Chicos, volved a pensar sobre lo que la sociedad os ha dicho que tenéis que desear. Una mujer real no es una estrella porno o un maniquí con bikini o un personaje de una película". En la imperfección reside la belleza. Esta es la carta que ha escrito Robin en Instagram y no ha tardado en hacerse viral: "Amo a esta mujer y su cuerpo curvy. Cuando era un adolescente, mis amigos solían burlarse de mi porque me atraían las chicas rellenitas, bajitas, aquellas que eran las normales o incluso las "gordas". Entonces, mientras me convertía en un hombre, empecé a educarme a mi mismo en asuntos tales como el feminismo y cómo los medios de comunicación marginan a las mujeres por una norma muy estrecha y muy específica de belleza (delgadas y altas). Me di cuenta de que muchos hombres han entrado en esta mentira. Para mi no hay nada más sexy que esta mujer que está mi lado: muslos gruesos, culo grande, pequeño rollo en la cintura, etc. Su figura y su talla no van a ser las que estén en el Cosmopolitan, pero están en mi vida y en mi corazón. No hay nada más sexy que una mujer 'curvy' y confiada; esta hermosa chica con la que me he casado, rellena cada pulgada de sus pantalones y sigue siendo la más bonita de la habitación. Chicos, volved a pensar sobre lo que la sociedad os ha dicho que tenéis que desear. Una mujer real no es una estrella porno o un maniquí con bikini o un personaje de una película. Ella es real. Ella tiene hermosas estrías en las caderas y hoyuelos bonitos en su culo. Chicas, no os engañéis a vosotras mismas pensando que tenéis que ser de una determinada manera para ser amadas y aceptadas. Hay un chico ahí fuera que va a celebrarte exactamente por lo que eres, alguien que te va a amar tal y como yo amo a mi Sarah."

