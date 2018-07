Alquiló un DVD y cuando abrió la caja se encontró con una inesperada sorpresa

Liz, una usuaria de Twitter compartió una pequeña historia de como la buena acción de un desconocido alegro el día de su madre. Su madre alquiló un DVD a través de Redbox y cuando llegó a casa y abrió la caja para sacar el DVD se encontró con algo más que un cd: una nota de un desconocido y 100 dólares.

"¡Hola! Mi nombre es Marcos, cada mes cojo $100 dólares que normalmente gastaría en mí y se los doy a algún extraño. Este mes he decidido cambiar un poco y lo puse en una caja de Redbox Dvd. Eres la primera entrega del 2017, sólo pido que uses el dinero de buena forma. Si no lo necesitas, dáselo a alguien más. Pero si tienes la necesidad, quédatelo. ¡Ten un gran día! -Marcos."

Marcos vio el tweet y decidió responder "¡Internet es un mundo muy pequeño! Mi sobrina vio tu tuit en su línea de tiempo. ¡Me alegro de haberle alegrado el día a tu madre!"