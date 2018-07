5 vídeos contra el bullying: Los influencers plantan cara al acoso escolar

El acoso escolar, maltrato escolar o en inglés bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como fuera de ella. Liopardo | Liopardo Los datos en nuestro país son escalofriantes y hablan por si solos . El acoso escolar crece de manera alarmante según lo refleja un estudio que ha analizado los últimos seis años. De 154 casos denunciados en 2009 ha pasado a 573 en 2015: un aumento del 75%. Las víctimas son tanto niños como niñas, y el porcentaje es muy similar. La edad más común son los 12 o 13 años y el 31% de los afectados sufre el acoso en silencio: no se lo cuenta a sus padres porque no les quieren preocupar y por miedo a defraudarles. Recientemente la conversación sobre el bullying se ha vuelto a poner de actualidad gracias a la serie de Netflix "Por 13 razones" de la que seguro habéis oído hablar. Sobre la serie del momento grabó Isa Calderón esta review fuertecita en la que hablaba de todo el bullying y ciberacoso que ha sufrido ella.Otro influencer que ha plantado cara al bullying y se ha ofrecido a ayudar a combatir este problema social, de forma totalmente desinteresada, ha sido Tumamametoca que hacía este llamamiento en forma de vídeo.El problema del bullying es muy complejo, tiene muchas causas, vertientes y en el están implicados más personas de las que parecen a primera vista. No es una cuestión que se reduzca al niñ@ maltratad@ y a su maltratador. Otros compañeros de clase, profesores, padres, medios de comunicación, redes sociales y prescriptores juegan o pueden jugar un papel muy importante. Es ahí donde entran los influencers, gente joven que mueve cientos de miles de personas en redes sociales y que son modelos de conducta para toda una generación de adolescentes. Que los influencers hablen sobre el bullying, se impliquen en un tema como este y le planten cara es algo muy positivo. Este es el tipo de vídeos que deberían hacerse y compartirse más para que nuestra sociedad empiece a curarse de "enfermedades" como el bullying