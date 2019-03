Polo para sus ojos

Los hermanos Roca (los cocineros, no los de los retretes) han hecho un helado inspirándose en el torso de Andrés Velencoso porque, admitámoslo, apetece mucho chuparlo entero. Lo han llamado Velencoco ya que —redoble de tambor— es un helado de coco (estos en cocina serán muy buenos pero en poner nombres no). Imagen no disponible | Montaje Esto me recuerda a aquel helado de Daniel Craig - James Bond que hicieron unos señores hace unos años. Imagen no disponible | Montaje Aquel helado estaba tan bien hecho que eran tan expresivo como el actor. Tal vez incluso más que él. Viendo la foto de los helados de Bond y Velencoso, me surgen algunas preguntas, como por ejemplo: - ¿Dónde tienen clavado el palo? ¿Explica eso su gesto de aguantar el dolor? - ¿Cómo llamarán al helado del espía? ¿Agente -007º? - ¿Por qué los polos se parecen a Han Solo atrapado en carbonita? - Si lo hacen de chocolate, ¿será un Bom-Bond helado? ¿Un Velenchoco? - ¿Por qué no se puede chupar el palo? - Cuando se derriten, ¿se les queda la cara como a Sloth, el feo de los Goonies? - ¿¿Por qué no se puede chupar el palo?? - Si no te tomas el helado de Bond en 30 segundos... ¿Estalla? - ¿Harán algún día el helado de Nacho Vidal? - En ese caso, ¿qué pondrán en lugar del palo de madera? ¿El remo de una barca? Y, naturalmente, la pregunta obligada: - ¿Se podrá chupar el palo?

VELENCOCO (esp) from El Celler de Can Roca on Vimeo.