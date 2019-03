Nobel Leaks (las conversaciones secretas del jurado)

— Señor Sven, tenemos a la prensa fuera. ¿Tiene listo el nombre del Nobel de literatura? — ¿Era hoy?? Joder me dijiste el tres de noviembre. — Le dije el trece, señor. 13 de octubre. — Oye, una cosa, me estoy volviendo loco para montar el sofá Afjiårjevtbgnd. Yo creo que ya está, pero me sobran 3 tablones. ¿Qué tal se te da esto a ti? Toma, échame una mano. — Luego se lo miro, señor. Piense un nombre, rápido. — Obama. — ¿Otra vez? — Es negro, nadie se dará cuenta de que es el mismo. Todos los negros son iguales. Como los chinos y los ecuatorianos. — Señor Sven, ya nos metimos en un lío la última vez eligió a Obama. Tiene que tomarse esto más en serio. Vale que sea el nieto de Nobel y yo su secretario personal, pero esto empieza a cantar. — Venga pues pon a Murakami que está todo el mundo que no caga con el chino. — Japonés. — ¿Ves como son todos iguales? — ¿Ha leído algo de él? — Intenté el otro día el de El código Da Vinci, ¿es de él? Bueno, el caso es que me quedé frito. — ¿Y el Rubius? Mi hijo está leyendo el libro del Rubius y se parte de risa. — Pues el Rubius. — No, mejor no, que luego se nos van a echar encima el Chincheto, el JPelirrojo… Piense en otro. ¿Qué libros ha leído últimamente, señor Sven? — Yo es que soy más de ver películas. — Oiga ¿y Bob Dylan? Por modernizar los premios, acercarnos al sentir popular. — Perfecto, a mi hija le encantaba Sensación de vivir. — No, señor Sven, escuche... — No hay más que hablar. Dylan. Gran idea. Y dele una medalla a esa que tenía la cara que parecía un caballo. — ¿Tori Spelling? — Esa. Que me daba mucha lástima, la pobre. Y luego viene y me ayuda con el sofá. Corra, corra, que los medios esperan. — Sí señor. — Ay, mi abuelo estaría orgulloso…