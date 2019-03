Matria revolutions (si Matrix lo protagonizase una madre)

En estos tiempos donde lo políticamente correcto está derivando en una reinvención del lenguaje y del modo de expresarnos, de jóvenes y jóvenas, de miembros y miembras, algunos han rescatado un término muy chulo: Matria. Dice la Wikipedia (y la Wikipedia es como el ¡Hola!: No miente jamás) que varios autores como Virginia Woolf, Isabel Allende, Unamuno o Plutarco defienden que si la patria es nuestro origen, nuestras raíces, el término debería ser Matria, o sea, de Madre. Claro, porque llamarlo Chuminolandia era un poco bruto. Imaginaos la entrada a un cuartel de la Guardia Civil "Todo por el chichi". Pues no.

A ver, como concepto es bonito, pero a mí eso de Matria me suena un poco a Matrix. En vez de Neo esquivando balas del agente Smith en la azotea, esquivaría zapatillas voladoras de su madre. Ah, y en la azotea habría una cuerda con sábanas y ropa tendida. En la escena donde Neo y la chica suben por las paredes mientras les disparan, la mala sería una madre gritando "¡¡NO ME PISÉIS EL SUELO QUE ACABO DE FREGAR!!!", y claro, en ese caso me subo por las paredes y por el techo hasta yo, que no tengo poderes, ni forma física ni nada. No faltaría la escena de la madre entrando en el cuarto de Neo: -Recoge esto que está hecho una leonera. -Jo, mamá, que soy el elegido. -Ni elegido ni elegida. Todo el día pegado al ordenador... Te vas a quedar ciego. -Pero mamá, que tengo que encontrar a Morfeo. -¡A que voy yo y lo encuentro! Por cierto, ¿y cuando el negro le pregunta a Neo qué pastilla quiere? En la nueva versión sería la madre: -Neo, tienes que elegir. La pastilla roja o la azul, que no me comes nada. ¿No quieres unas croquetas? -No, mamá. Dame la azul. -Toma, y te guardo la otra pastilla en un tupper, Hablando de comida, y por ser justos en esta reinvención del idioma, ¿no deberían llamar a la paella pa-él? Si damos la enhorabuena ¿por qué no dar también el enhorabueno? Son demasiados interrogantes e interrogantas para mi mente, mi menta y mi fresa. Os dejo con esta reflexión de la RAE y el melón y la melona que abre Barbijaputa. Buenas nochas.