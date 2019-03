Los manta en el Top

El Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido como CIS, ha publicado unas encuestas donde aseguran que el 68,9% de los españoles (o sea, de los dos mil y pico entrevistados, tampoco nos flipemos) no ha ido a un museo en un año, el 56% no ha ido al cine, y el 39,4% no ha leído ni un libro. Tengamos en cuenta que los del CIS fueron los que aseguraban que Podemos iba a barrer en las elecciones y que el PP se quedaría igual que en diciembre, así que de fiar, lo que se dice de fiar, yo me creo más a un tarotista de los que salen de madrugada, querido amigo Tauro.

Además, hay algunas lagunas: ¿El Museo del Jamón cuenta como museo? Porque, si lo cuentan, entonces somos los Einstein del planeta. ¿Ver Cine de Barrio cuenta? Esas películas de Paco Martínez Soria, Marisol o Joselito que nos llevan poniendo en bucle los últimos 25 años, y que las usan en Guantánamo para extraer confesiones de yihadistas. Pero no seamos demagogos porque todo este rollo no tiene que ver con que seamos más o menos cultos, hay que rascar un poco para darse cuenta de tal vez la gente no lee porque las editoriales ponen los ebooks a 12€, y el Gobierno remata la faena con un IVA del 21%, frente al 4% del papel (en Reino Unido es del 0%). Y puede que no vayamos al cine no porque las pelis sean remakes, secuelas o superhéroes con guiones borderline, sino porque España los cines tienen un IVA cultural del 21%, uno de los más elevados del UE. Claro que los cines no es que hagan mucho por su parte...

Los libros. Mientras que un escritor cobra entre un 8 y un 10% del PVP por derechos de autor, Amazon ha optado por inventar un sistema para publicar gratis tu libro, seas quien seas, y venderlo online, con la misma calidad de acabado que cualquier editorial, pero con precios de venta que el propio autor decide… y donde encima gana hasta un 75% en derechos de autor. Así que la cuestión no es tanto si el CIS acierta o no, o si los españoles somos más de fiesta que de cultura, o si el problema es por la piratería o el top manta o las descargas ilegales, o si es que definitivamente somos unos burros. La cuestión, como señaló un amigo, es que quizá el problema no sea el top manta, sino los manta en el top.