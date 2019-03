La correa digital

Pero el teléfono también nos secuestra y hace rehenes de clientes, proveedores, jefes y colegas de trabajo. Es más, a veces nos ata a esos familiares y amigos, nos hace dependientes de una comunicación que ejerce de marea que nos arrastra con fuerza a su merced. Entramos entonces en un terreno peligroso: el de los códigos de la comunicación digital que precipita todo diálogo y pone en peligro las relaciones. Da igual lo que digas o la intención y entonación qué pretendías darle. La comunicación digital tiene vida propia.

-No me has respondido y he visto tu doble check azul. O sea que me has leído. ¿Te pasa algo conmigo?

-No.

-Ese no ha sonado fatal. O sea que sí te pasa algo.

-Que no, te lo prometo [carita sonriente]

-¿Por qué pones esa carita y no la que tiene corazones en los ojos? ¿Es que ya no me quieres?

Estas conversaciones se producen cientos, miles, ¡millones de veces al día! Y nosotros, arrastrados por esa marea, en vez de llamar a la otra persona y darle una explicación de viva voz que demuestre cuál era nuestro tono verdadero, nos enredamos en continuar la conversación digital, el correo, chat, tuit o lo que sea.

Y nos enredamos más y más en explicar lo inexplicable con nuevos mensajes que enredan y tergiversan las emociones, en lugar de levantar el teléfono y hablar, con voz, con entonación, con emociones que nacen del corazón y no de un teclado.

A lo mejor no era tan mala idea tirar el teléfono al mar. Y el ordenador, ya de paso.