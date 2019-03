La Barbie Jurado y otras glorias del merchandising patrio

Esta semana ha sido noticia el lanzamiento de la. ¿Qué niña no ha soñado con tener una? ¿Eh? ¿Nadie? ¿Una al menos? ¿Y algún fan? …. ¿Hola? eeeeh, bueno, pues eso que hay una muñeca nueva en las tiendas. En España no se estila mucho eso de hacer muñecos de personajes famosos, como pasa en Estados Unidos ¡si hasta los guiñoles españoles del Canal+ los hacían en Francia! No lo entiendo, porque con el precedente del Museo de Cera de Madrid cualquiera puede ser escultor. Imagen no disponible | Montaje Esta estampa del Museo de Cera, por ejemplo, los Alcántara en un cabaret con Harpo Marx mientras pasa por delante Tom Cruise. ¡Qué sentido del espacio y de la decoración! ¡Qué cinematográfico todo! Esto es un remix como Dios manda y no los que hace David Guetta en el pachá de Ibiza.

Imagen no disponible | Montaje Lo más parecido que hemos tenido aquí son estas figuras del horror de aquella España hortera que se partía con las cintas de Arévalo y los chistes de Raúl Sender: Miguel Bosé en plena mutación en El cordobés, Sara Montiel en sus inicios en 1864, Boy George antes de su cambio de sexo y ser Alaska, Julio Iglesias con el sombrero del tío Gilito #WTF, y Rocío Jurado one more time. ¡Y había gente que bajaba a la tienda a comprarlos, ojocuidao! Imagen no disponible | Montaje Tampoco se libraron de caer en la fiebre del coleccionismo bizarro los muñecos del aún más bizarro José Luis Moreno, o de Mary Carmen, una ventrílocua cuya técnica milenaria consistía en taparse la boca con el micrófono. Imagen no disponible | Montaje Aunque ahora que repaso sus muñecos, me surge una pregunta. ¿Por qué no rescatan el muñeco de Doña Rogelia y lo ponen a la venta con el nombre de Belén Esteban? Este sí que se vendería. A horteras no nos gana nadie. En eso sí que no hemos cambiado tanto.