Juguetes veraniegos que fracasaron

Esta semana la noticia saltaba en Sevilla, y no porque haga 45º a la sombra sino porque por segunda vez han denunciado al parque acuático Sevilla Mágica ha vuelto a anunciar sus toboganes desembocando en una piscina, cuando en realidad hay una pista de frenado. https://www.facua.org/es/images/noticia10369h.jpg La mala fe, el photoshop o, simplemente, una mente calenturienta, hacen acto de presencia en estas fechas de diversión infantil, como los fabricantes de esta piscina, ideal para lavar tus clicks de Playmobil, porque si metes algo más grande, no cabe. Imagen no disponible | Montaje ¿Quién vive en un piña debajo del mar y se la pela sin parar? ¡¡BOB ES-PON-JA BOB ES-PONJA!!! Imagen no disponible | Montaje Lobezno no vive en una piña debajo del mar, pero tiene garras y necesita que soples su pitorro. Hoy en "flotadores fail"... Imagen no disponible | Montaje Y, para terminar, de los creadores de "He tenido que cerrar el sex shop y ahora no sé qué hacer con tantos consoladores" llega "La pistola de agua favorita de mamá" Imagen no disponible | Montaje