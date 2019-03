Háztelo mirar

La asociación Hazte Oír ha reunido 21.000 firmas electrónicas para prohibir un anuncio de El Corte Inglés donde dos padres (o sea, una pareja gay) trataban inútilmente de forrar los libros de sus hijos. Hazte Oír se define como promotora de “la participación política, la dignidad y los derechos de la persona”, naturalmente siempre y cuando esas personas no sean homosexuales, lesbianas o transexuales porque entonces no merecen ni dignidad ni respeto, claro. Razonan para eliminar el anuncio que debe respetarse “el derecho de los niños a tener un padre y una madre”. (O sea, un padre y una madre heterosexuales que estén juntos. Homosexuales, no. Caca. Achtung.) A pesar de que la respuesta ciudadana ha logrado reunir el doble de firmas pidiendo que se mantenga el spot, rechazando esta declaración de homofobia, la compañía del triángulo verde ha claudicado sumisa borrándolo ipso facto. Ante la avalancha de críticas, la justificación improvisada ha sido que “habían caducado los derechos musicales del vídeo”. Admito que no es mala excusa, si no fuera por el pequeño detalle de que el vídeo jamás llevó música. Hazte oír exhibe su victoria en redes y en su página web, y carga ahora contra otros vídeos de El Corte Inglés donde salen homosexuales, para que sean eliminados. Los vídeos Y los homosexuales.

Confío en que los grandes almacenes reconsideren su postura, o que al menos no retiren los anteriores vídeos subidos. En la historia de la publicidad ha habido otras marcas que también han apostado por reflejar esta realidad, algunas hace más de 20 años, pero estas, en cambio, se han negado a ceder a presiones de talibanes de una falsa moral. Cerveza Guiness, 1995

Ikea, 1994

Sopas Campbell’s y la guerra de las galaxias