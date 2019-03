Gran ganga, gran ganga, yo soy de Panamá

El domingo los Lunnis y los niños nos fuimos a la cama con una exclusiva mundial: Los Papeles de Panamá. Suena un poco cacofónico, como Papapanamericano, pero es muy divertido: El diario alemán Süddeutsche Zeitung logró tener 11,5 millones de documentos internos del bufete Mossack Fonseca. Lo compartieron con un consorcio internacional de periodistas de investigación de un centenar de medios de 77 países para desenmarañar quién estaba detrás de las sociedades tapadas con testaferros. ¿El resultado? Desde amigos de Putin al padre del primer ministro británico David Cameron. ¿Y en España? Messi, la mujer de Arias Cañete, y —redoble de tambor—la hermana del Rey Juan Carlos (que cerró su cuenta panameña diez minutos antes de que éste abdicara, aplausos por favor), y, como remate, los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar.

El primer ministro islandés estaba dando una entrevista y hablando sobre la vergüenza que es sacar el dinero fuera del país cuando el periodista le cascó que sabían que tenía dinero en Panamá. El pobre político casi se hace caca encima. El vídeo, en este enlace, es glorioso . Acaba de dimitir, por cierto. En España no. Aquí, como dijo aquel, la gente cree que dimitir es un nombre ruso. La hermana del Rey ha tardado 3 días en confirmar lo evidente, así que los medios, mientras, han ido a degüello a por los Almodóvar, que son los que tenían más a mano.