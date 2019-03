Fucking, Kissing, Petting y Pajottenland, los pueblos más absurdos

En la previsión meteorológica británica sucedió algo raro la semana pasada. Hubo un pueblo galés que llegó a los 21º, lo que para los ingleses significa: calor extremo que te cagas. Pero el doble combo fue que esa temperatura la alcanzó el pueblo con el nombre más largo del mundo:. O sea, pones esto en el Apalabrados y revientas el programa. El marrón se lo comió el meteorólogo Liam Dutton. Y lo clavó, ojo. El nombre significa “La iglesia de Santa María en un hoyo con avellanos blancos cerca del feroz torbellino y la iglesia de San Tysilio cerca de la cueva roja", porque poner un puto cartel con una flecha no se le ocurrió a nadie. Eso en galés, porque si pones el nombre en un traductor de idioma sueco te sale que significa: “Armario ropero con cajones desmontado en chapa abedul, pasilllo A14, estantería G16. Pruebe nuestras albóndigas.” En estetuitean poco, claro, porque nada más empezar te has comido la mitad de los 140 caracteres. Además, la gente tiene que llevar gorras con una visera de plástico tapando los ojos, como los cascos de los antidisturbios, para que no les lancen escupitinajos al hablar. Otros que también lo pasan mal son los carteros, pobres. Los sobres son tamañoy hay que darles la vuelta tres veces para ver la dirección. Los buzones son del tamaño de un autobús. Sí, la vida en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch es bastante complicada, pero hay otros sitios con nombre igual de peculiares: Imagen no disponible | Montaje está en Bélgica, pero ¿cuál será el gentilicio de sus habitantes? ¿Onanistas? ¿Pajilleros? - ¿Tendrán un brazo hiperdesarrollado como Popeye? - ...Conste que me estoy reprimiendo para no hacer un juego de palabras con Popeye... - ¿Las mujeres conducen o prefieren hacer dedo? - Si enson famosas las patas fritas, ¿las de aquí cómo son? ¿patatas paja? - Cuando llamas por teléfono a alguien y no se puede poner, ¿qué te dicen? ¿Que tiene algo entre manos, o que está encerrado en el baño? - ¿Habrá muchos Ikea y Leroy Merlín? Lo digo porque debe de haber una afición tremenda a los trabajos manuales... - ¿Adónde irán en vacaciones? Fijo que van a Florida… A Los Cayos. - Hablando de lugares, ¿tendrán una ciudad vecina rival? ¿Y cómo se llamará? ¿Mamaddenland? - ¿Y cuál es su vals preferido? ¿? - Respecto al tema musical, el instrumento autóctono será sin duda la zambomba, ¿pero qué bailarán en las fiestas del pueblo? ¿El Meneaito? Eso sí, a mí que no me digan que le han puesto ese nombre sin querer, porque los dos sujetos del cartel no tienen pinta de estar haciendo nada, pero que nada, decente... Imagen no disponible | Montaje , el superhéroe sucio. Lo imagino con la capa comía mierda, el pelo grasiento como el de Jordi Mollá, que parece que se lo ha peinado con una docena de churros y, en vez de vivir en un el Polo Norte o en una bat-cueva, vive en un piso de estudiantes. Elpor encima de las mallas pero con frenazo. Guarromán tirado en un sofá rodeado de latas de cerveza, colillas, cajas con pizza fría y en el fregadero una torre de platos por fregar, esperando que le llame alguien a hacer el bien. Pero nadie llama a Guarromán. Imagen no disponible | Montaje Es el típico pueblo donde tienes que parar cuando vas casi sin gasolina. Eso que llevas 120 kilómetros buscando una gasolinera junto a la carretera y tienes el depósito más seco que el ojo de la Inés y dices, bueno, me voy a ir a un pueblo que me saque de la carretera a tomar por saco porque me voy a quedar tirado. Pues chico, Peor es nada. ¿El gentilicio de sus habitantes cuál es? ¿Resignados? ¿Los? La gente tiene que hablar como sin alma, encogiéndose de hombros, y en los supermercados sólo hay marcas blancas: - ¿Tiene coca-Cola? - No. - ¿Pepsi? - Sólo el agua chirri del refresco ese de cola del Lidl que sabe como el líquido del final de los Burmar Flash. - Pues menuda mierda, oiga. - Peor es nada. - Eso ya me lo ha dicho usted 50 veces desde que vine a repostar. - Peor es nada. Y el turista va y le da con una pala en la cara. Normal. Imagen no disponible | Montaje es un municipio alemán donde, si te encuentras un billete en el suelo, mi consejo es que no te agaches. Parecer ser que los pueblos vecinos son Kissing y Petting (esto es cierto, attention please); lo que en Alemania se conoce como los pueblos preliminares, o pueblos más conservadores. Cuando preguntas dónde está la salida del pueblo te dan una hoja con el censo. Hay gente que va a Fucking pasando primero pory después por, o que van a Petting sin pasar por Kissing y luego van a Fucking, pero si vas directamente a Fucking sin pasar por Kissing ni por Petting, los vecinos te ponen de puta pa’rriba.