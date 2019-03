Fotos de hoteles vs la cruda realidad

En breve llegan las vacaciones y más vale ir reservando porque mucha crisis pero luego todo está reservado. Tanto si nos damos un homenaje a un cacho hotel, como si hacemos una escapada discreta (yo), hay que tener mucho cuidado con la publicidad del sitio que elijamos. A estas alturas sabemos que la foto va a ser de la mejor habitación, con una cesta de frutas que parece quieran alimentar a un zoo completo, palmeras por todos lados, atardeceres que ni en Titanic los hemos visto, y playas desérticas para que creamos que estamos en una isla perdida, aunque sepamos que el hotel está en Peralejos de las Truchas. No vale meternos en Trip Advisor, porque allí tan pronto uno dice que es idílico, como aparece una crítica demoledora diciendo todo lo contrario. Es tan alucinante todo que esa web debería llamarse TripiAdvisor. Por suerte, me he tomado la molestia de comprobar in situ la foto publicitaria con la real y el resultado es realmente inquietante... Imagen no disponible | Montaje Oh, cariño, tú, yo, el paraíso, los cocoteros, el tukan en su rama, los pétalos volando... Imagen no disponible | Montaje ...la señora celulítica de la izquierda, 200 personas dando vueltas alrededor de la pérgola de corchopán, los jubilados mirándonos con cara de pez y los brazos en jarras... Imagen no disponible | Montaje Huyamos a Las Vegas, amor mío, bañémonos en la piscina que compartieron Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Casémonos como los famosos: yo de Marilyn y tú de Elvis. Imagen no disponible | Montaje ...Podemos escoger entre 750 testigos diferentes con sólo acercarnos a la piscina del hotel. Claro que antes hay que conseguir una pértiga o una escalera de pintor para poder llegar a la piscina. Imagen no disponible | Montaje Disfrutemos de Washington, mi vida. Visitemos el Capitolio y recordemos a Martin Luther King y Forrest Gump, oteando un horizonte de libertad desde su fuente y su obelisco... Imagen no disponible | Montaje ...después de recorrer 15 kilómetros andando para llegar del hotel al Capitolio. Imagen no disponible | Montaje Bienvenidos al hotel Gran Bahia Principe Punta Cana. Imagen no disponible | Montaje …Punta Cana provincia de Benidorm. And the winner is: Quiero meterme una sesión de surf 100% californiano, emular a los Beach Boys cogiendo olas enormes… pero hay algo en ese alicatado del fondo y ese sospechoso bordillo que no me termina de convencer del todo... Imagen no disponible | Montaje No sé si será que la tabla directamente no cabe en la bañera esta que han puesto como piscina, que el espacio es tan enano y oscuro que voy a tener que tomar el sol arrimándome al flexo del dormitorio, o que la única ola que voy a poder hacer es lanzando al cabrón que hizo el catálogo desde el quinto piso hasta la piscina. Imagen no disponible | Montaje