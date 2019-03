Fotógrafos profesionales y el photoshop

Imagen no disponible | Montaje

Seguramente el nombre Steve McCurry no te suene de nada, pero si ponemos la foto de la niña afgana Sharbat Gula, que fue portada de National Geographic, entonces ya sepas de quién hablamos. Imagen no disponible | Montaje Resulta que durante una reciente exposición, un avizado visitante se dio cuenta de que una de las fotos de McCurry estaba retocada con Photoshop… y se ha liao la marimorena. Como dice Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995: "Si eres periodista no puedes mentir, ni engañar, ni manipular, ni poner o quitar cosas en las fotos. Contamos la realidad. Si perdemos la credibilidad lo perdemos todo". Imagen no disponible | Montaje Miles de personas han acudido a Internet a analizar con lupa sus fotos y han encontrado mucho Photoshop. Mccurry ha echado mierda fuera y ha dicho que la culpa es de su equipo, lo cual dice muy poco de él como fotógrafo y como persona humana. (Aquí tenéis primero la foto original, y debajo la retocada, donde ha eliminado muchos elementos del fondo) Imagen no disponible | Montaje Imagen no disponible | Montaje No es la primera cagada, la célebre Annie Leibovitz tomó esta bonito imagen del director Sam Mendes y su entonces mujer Kate Winslet. Todo estaba en orden salvo que un brazo de él llevaba chaqueta... y el otro no. Imagen no disponible | Montaje Ralph Lauren causó un enorme revuelo al poner el cuerpo de una niña (¿o era un alien?) en la enorme cabeza de una modelo, creando una especie de desnutrido Piolín mutante: Imagen no disponible | Montaje Por último, no olvidemos en este desmadre el rey de los desastres: El anuncio de Puleva de hace unos años: Donde el pie de la madre (de un color más clarito) está pegado supercutremente a la pierna, el bebé tiene tres pies (uno de ellos amorfo con un patuco), y el gemelo de la madre aparece hiperdesarrollado mientras su muslo se le ha expandido y derretido. La leche. Imagen no disponible | Montaje