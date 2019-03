Entrevista a Leticia Sabater, protagonista de #Fronze

Imagen no disponible | Montaje

Con motivo del estreno de su musical Fronze (no Frozen, ojo, sino Fronze) entrevistamos a la famosa artista en su piso de protección oficial de Carabanchel bajo. Nos recibe con unas bragas de cuero, una gorra de policía, un látigo y unos tacones de aguja de 20 centímetros. Puri: Buenas tardes Leticia, gracias por recibirnos. Leticia: Ay, me has pillado saliendo de la ducha. Llámame Leti, por favor, que sólo tengo 26 años. Puri: 26 en cada pata, querrás decir. Leticia: ¿Cómo dices? Puri: No, nada, nada. Oye, felicidades por el nuevo musical Fronze. Eres #TT. Leticia: No, soy Leti, te lo acabo de decir. Puri: Cuéntame ¿tiene algo que ver con Frozen? Leticia: ¿Frozen la película de Disney? No me suena para nada. Esto es una idea totalmente original mía, muy chachi y megasupermolongui. Puri: Lo digo por tu look, me recuerda a Elsa, y el muñeco de nieve a Olaf… Leticia: En mi musical yo soy Alsen y el muñeco es Alof, nada que ver. Además Alof tiene gafas. Puri: Así que has visto la peli original. Leticia: No sé de qué me estás hablando, colegui. Mira que te doy con el látigo. ¿Dónde estás? Puri: Aquí, delante de ti. Oye, pero Fronze seguro que va de una chica que provoca una nevada y congela una ciudad, ¿no? Leticia: Sí, bueno, como no teníamos presupuesto lo que hago es que pongo unos vídeos de mis actuaciones y de mi carrera profesional y empieza a caer caspa. El otro día casi se ahoga un espectador. Puri: ¿Y hay canciones en directo? Leticia: Claro, he escrito un temazo que se llama Suéltenlo. Bueno, la música es en playback pero el resto en directo. Puri: …. Leticia: Bueno, mi voz también es en playback pero la boca la muevo en directo. Puri: … Leticia: En realidad es la canción que sale en la peli. Yo salgo para que me aplaudan. Puri: He visto que también haces bolos en discotecas de pueblo vestida de policía y cantando Mister Policeman. Leticia: Perdona, discotecas y residencias de la tercera edad. Y no veas qué éxito. El otro día me tiraron una dentadura de plástico. Puri: ¿Y qué hiciste con ella? Leticia: La tengo guardada en un vaso con agua en la mesilla. ¿Te la traigo? Mola cantidubi. Puri: No hace falta, gracias. ¿Cómo compaginas actuar para niños un día y para adultos otro? Leticia: No es fácil. El otro día me equivoqué e hice Fronze vestida de policía con bragas de cuero y sin querer le metí un latigazo a un chaval. Puri: Pues vaya ojo que tienes, Leticia. ¿Ya para terminar, qué proyectos tienes en mente? Leticia: Bueno, voy a diario a un comedor social en Getafe, de las monjas del Sagrado Corazón Inmaculado de Jesucristo Doliente. Puri: Ah, qué sorpresa. ¿Vas a ayudarlas, a cocinar, a lavar enfermos, a charlar con los necesitados? Leticia: No, no, yo voy a comer.