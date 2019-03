En tu offshore o en la mia (Bertín entrevista a Vargas Llosa)

Esta semana Bertín Osborne ha decidido ir a Villa Meona, la casa donde viven Isabel Preysler y Vargas Llosa, para entrevistar al premio Nobel.: Qué pasa campeón (le da una palmada en la espalda a Mario). Coño, me he perdío al entrar y he tardao dos hora en encontrá el salón. Esto e’ como Miami de grande (se parte de risa él solo).: Sí, bueno… Siéntate, por favor. ¿Te ha gustado mi nuevo libro?¿¿Cas escrito otro libro??? Joé macho, no paras (se ríe). ¿Cuántos llevas ya? ¿Dos? ¿Tres? Eso lo haces pa estar entretenío y que no te pille la china por banda (carcajada). Menúo peligro tié que tené.¿La china? ¿I… Isabel?Sí, joder, la de los bombones esos que parecen un negro con granos (jajajaja). Me lié yo con una china una vez ahí en mi finca de Jeré…Esto… ¿Hablamos de mi libro?Es que a mí lo que me gustan son los caballos, tú. ¿Salen caballos en el libro? Me ligué una vez a una modelo que montaba a caballo… La china no, otra de Suecia creo que era (Bertín se espanzurra en el sofá). Las mujeres pa cocinar y follar, te lo digo yo. No es machismo, es la verdad, que yo soy un tío bruto pero mu sensible, decente, honesto y honrado. A mí me mataron un primo en Paracuellos, ¿eh?¿Eh?Oye ¿la china cocina? Que en este programa hay que cocinar.Bueno, no, porque tenemos 26 cocineros en nómina que…

Entra Tamara en el salón e interrumpe.Holaaaaa. ¿Qué tal tío Gabo? (sigue confundiendo a Vargas Llosa con Gabriel García Márquez. Ve a Bertín, suelta su bolso de Prada emocionada). ¡Jo, qué súper fuerte: Bertín Osborne! O sea, me en-can-tas. Me he visto todos tus toros de las carreteras.(a Mario)A esta la metes en Gran Hermano y la echan por tonta.(en su mundo)Oye perdonad, voy a ver la tele que están hablando de los papeles de Panamá. ¡Fli-pad! Han salido un montón de famosos y un escritor y un cantante, pero ninguno que se llame Panamá. Está súper interesante.…Respecto a mi novela, profundizo en el realismo plural y la semántica peruana desde la óptica…Chacho perdona que te interrumpa. ¿Tú sigues teniendo cuenta en Panamá? Porque a ti tan cazao como a mí. A mí me tienen acogotao. He tenío que esconder la pasta en el pelo de mi pecho. Mira, ¿ves el pezón? (se abre la camisa). Pues es un billete de 500 enrollao. Ahora mismo tengo 18.000 euros repartidos en los pectorales y otros 20.000 en el abdomen. No me puedo casi doblar.Ehh... bueno, lo mío fue un pequeño malentenido, nunca tuve firma…(muerto de risa): Eres un figura. Tú con esa cara de inocente te los llevas a todos de calle (jajajajaja). Me ties que contar cómo te ligaste a la china.

¡Hola Josemari!! ¡Arribaspaña! Bertín y Mario se giran. Han entrado en el salón la infanta Pilar de Borbón, Isabel Preysler, Aznar, Rita Barberá y Soraya Sáenz de Santamaría.Anda, Josemari, pero si has traído a tu hija. ¡Hola peque! ¿Quieres una chuche? (Soraya pone cara de chupar un limón).Mario, cariño, empieza el partido de fútbol y han venido nuestros amigos…Discúlpame, Bertín, tenemos que finalisar. Bueno, si quieres unirte…Las fiestas en casa de mamá son famosas por el buen gusto. Lo decían en la tele.Venga, hacedme hueco, pero cuidao que yo no me puedo doblar mucho. Todos se sientan alrededor de la tele. Isabel reparte banderitas de España y vuvuzelas rojas y gualdas. Comienza el partido. El público del estadio ruge. Isabel y todos los invitados agitan sus banderas, Aznar se pinta la bandera de España en la frente, la Infanta Pilar se enrolla una bufanda rojigualda. Al unísono, comienzan a gritar: “¡¡¡VENGA, VAMOS ESPAÑA!!! ¡¡VENGAAA!! ¡¡¡YO SOOOOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOOOOL!!!”