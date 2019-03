Conoce las drogas con el peluche yonki

"Abuelita, ¿eres psicótica o esquizofrénica? Es que me quiero meter LSD." Así se presenta Lugo, un surrealista muñeco que ha parido la organización mexicana Espolea con el objetivo de extender la educación sobre el consumo de droga entre la juventud. A la vista del bizarrismo supremo de los vídeos, yo creo que lo único que logran extender es el consumo y la vergüenza ajena. El verano es una época ideal para hacer este tipo de campañas aprovechando que la gente se pone hasta arriba de todo menos de protector solar, que hay guiris que parecen un anuncio de la Pantera Rosa. El muñeco yonki este te cuenta lo que sientes al meterte una raya o un chute de heroína, y al consumir hongos, LSD, MDMA... O sea, ves un par de vídeos y te ahorras el viaje a Ibiza.

En uno de los momentos mágicos Lugo (acompañado de un unicornio azul que se le aparece cuando va puesto hasta las orejas) echa 100€ de farlopa en un vaso de agua y te dice varios trucos para saber la pureza del perico. ¿¡PERO QUÉ HACE ESE INSENSATO??! ¡¡QUE LO VAN A MATAR LOS COLOMBIANOS!!! Viendo estás genialidades, me surgen varias preguntas: -Los vídeos sobre las drogas ¿se cuelgan con facilidad? ¿O van a toda pastilla? -¿A qué viene usar marionetas? ¿Es para decirte que si te pasas de la raya te puedes quedar muñeco? -¿No es contradictorio que la campaña sea para pegarse un tiro? -¿Si comercializan estás marionetas, quién las venderá? ¿Yonki Preziosi? -Hablando de eso, ¿que nombre le pondrán a los muñecos? Supongo que en vez de Pelochos lo más apropiado es Pocholos. -¿Traerán un cordel en la espalda para poder escuchar mensajes aleccionadores? Yo me inclino por algo alegre e ideal para estas fechas, tipo Serrat con "Tu nombre me saaaa-beee a hieeerbaaaaa", o mejor algo más rompedor: "Me estoy quitandooooo oooo-oooooo, solamenteeee me poooongoo de vez en cuaaandoooo". Si te quedas con mono de más, tienes todos los vídeos en Playground Magazine