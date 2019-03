Chocholocos del espacio y monstruos sin dientes

Hace unas semanas hablaba de cómo vuestra perversa mente ¡LA VUESTRA, SÍ, NO MIRÉIS PARA OTRO LADO! encontraba formas sexuales en los inocentes juguetes de los niños . Luego escribí sobre la invasión china que se nos avecina y hoy me he sumergido en el chino de mi barrio para ver los juguetes que moldearán el futuro de las generaciones venideras:

Imagen no disponible | Montaje

El juguete favorito de los guiris que visitan España. Para añadir a tus horas de diversión bebiendo alcohol de quemar en Magalluf, rompiéndote las vértebras en el bordillo de las piscinas, y torrándote la piel bajo un sol de justicia como un bollo de la Pantera Rosa.

Imagen no disponible | Montaje

Con La Guerra de las Galaxias (perdón, ahora hay que decir Estar Guoorss) pasa como con Anatomía de Grey: Ya están todos liados con todos y sólo queda añadir zoofilia a las tramas o esto se acaba. Los chinos han decidido que un giro maravilloso es que Darth Vader viaje en moto de policía. Pero moto con ruedines, que Darth Vader está un poco cascao. Me parece divino. “Luuuke.. yooooo… soy moteeero”.

Imagen no disponible | Montaje

Imagen no disponible | Montaje

¡Hala, viva el espacio! El planeta de los simios del espacio, y Toy Story del espacio. Vísteme de espacio que tengo prisa. Claro que sí. ¿Qué una marca está registrada? Pues le metemos “espacio” al nombre y a correr. Si total, el espacio es una cosa ahí, lejos, muy grande, que cabe de todo, ¿no? Llevamos 716 pelis y series de Star Trek y otras chorropocientas de Estar Guors y no se han cruzado las naves ni una sola vez ¡ni una! Pues eso, lo que yo digo.

Imagen no disponible | Montaje

Aquí tenemos a Feddy. Fedy Kugged. Ed mosduo con diendes posdizos. De madrugada, después de matar a decenas de adolescentes mientras dormían, se prepara un Ibuprofeno, mete su piñata en un vaso, pone la teletienda y los concursos esos amañados para discapacitados intelectuales, y mientras se calienta las manos llenas de cicatrices suspira “Ay, qué quemao estoy”.

Imagen no disponible | Montaje

Chocholoco, el juguete para los jóvenes que nunca pasa de moda. Y no, no voy a hacer un juego con Popeye, eso es vuestra mente calenturienta, os lo avisé.

Imagen no disponible | Montaje

Todos sabemos que si alguien te regala flores eso es impulso. ¿Y si te regala este cojín? En ese caso, mejor salir corriendo porque eso no es impulso: Es una horterada de tomo y lomo. Momentazo Yeni ♥ Yonatan, con Camela sonando a todo trapo en el loro del coche, y declaración de amor eterno en youtube o en el Feisbuk, más el imprescindible piercing negro con aspecto de moco en el labio de ella, el pantalón de chandal blanco apretado en los muslos y acabado en pata de elefante (la de ella, me refiero). Pero un momento, ¿qué es eso de "eres especiar"? ¡Jar! ¿Una errata? No, esto no puede ser casual. Todo está minuciosa y maliciosamente estudiado. El pelito parriba de él, medio diablo, medio pelo "cani", medio Tintín (clara apelación a nuestra nostalgia) con el brazo de ella entregado a la cópula en actitud de "hazmelamor antes de que lleguen mis padres de pasar el finde en el pueblo". Sí, definitivamente ese texto contiene un mensaje mucho más profundo que urge analizar. ¿Cuál será? - ¿Que vuestra relación es la sal de la vida? - ¿Que tu novio es un cebollino? - ¿Que te importa todo un comino? - ¿Que tu chico es muy dulce? - ¿Muy salado? - ¿Muy picantón? - ¿Que os gusta ser el perejil de todas las salsas? - ¿Le estás diciendo que esto es lo que hay y si no le gusta: ajo y agua? - ¿Que conociéndole has dado en el clavo? - ...O tal vez que cuando os conocisteis llevabas un buen clavo (y así te ha ido) - ... O mejor aún ¡que ibas a tope de hierba buena, como los chinos que crearon estos juguetes! jajajaja