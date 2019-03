Barbie Letizia, Barbie recoge cacas y Barbie Telenovela (¡Ja me Mattel!)

La reina Letizia ya tiene una réplica en formato Barbie, obra del artista Vasili Barbier (¿si fueran muñecas de Famosa lo diseñaría Vasili Famosar?). La Barbie Reina de España será expuesta en la. No tenía ni idea de que existiese una pasarela de moda de muñecas, ¿vetarán a las barriguitas por sobrepasar la talla 34? ¿Irá Gusy Luz o volverá a quedarse dormido como el año pasado? ¿Podrán ir las Monster High o estarán en el colegio? En tal caso ¿Irán en su sustitución las hijas de Zapatero? Personalmente me parece muy bonita la muñeca de la reina, muy lograda, pero no debemos olvidar otras estrellas del show de Mattel:

de perro con un tocho de aspirador como la mochila de un alpinista, olé ahí, elegante a la par que discreta. Porque recoger los zurullos con una bolsita de plástico es poco fino y se mancharía sus uñas de porcelana, of course. Imagen no disponible | Montaje . Aquí los de Mattel se han coronado: Pintan de negro el pelo de la Barbie y te la cuelan como un objeto de coleccionista por 90€. Supongo que por ese precio con el paso de los años el muñeco Ken Elvis se empieza a deformar y se pone en 120 kilos como el de verdad. Imagen no disponible | Montaje Esta se llama “y te voy a dejar más seco que los Monegros, Ken de mis amores”. Otro nombre posible es “Barbie Cariño me voy a Cuba una semana con las amigas pero a hacer turismo te lo prometo de verdad”.

Imagen no disponible | Montaje

Si estás harta de que tu hija o tu sobrina te pidan la Barbie (porque no quieren ropa suelta, no, tú tienes que comprar la muñeca una y otra vez) regálale lamientras es devorada por unos cuervos desquiciados. Se le quitará la tontería a la niña y encima aprenderá lo que es el buen cine.

Imagen no disponible | Montaje

Estas es mi favorita.. Atención al Ken con su pelazo y camisa abierta, y esas botas altas de haber estado trabajando en los establos de la hacienda cepillando caballos para el patrón. — Barbie, sho te amo a ti, mi dulse amor. Dejaré a las prinsesas Disney, te lo huro. — Ken, sho… [CHAN] debo confesarte que… [CHAN CHAN]... Estoy embarasada de Tibursio Lopes [CHAN] el Madelman explorador [ZOOM A BARBIE. CHAN CHAAAAAAN]. Jajajajaa Si es que el Ken es igualito ajajaja Amoooooooor, mi veeerdadeeerooo amoooooor jajajajaja