Alfredo Landa for president

Los catalanes han abierto el melón del separatismo y en breve nuevas corrientes se sumarán y alentarán debates, discusiones, referéndums, ¡luchas fratricidas! secesionistas entre los partidarios de la tortilla sin cebolla y la con cebolla, que a larga -ya os lo advierto- se escindirá en los pro-cebolla caramelizada y los sin. Menudo chocho. Eso por no hablar de la depilación en los hombres. Ahí vamos a tener un problema serio. No me refiero a las cejas porque eso queda fuera de toda duda: no hay que ir cejijunto como sacado de una novela de Delibes, obvio, pero tampoco depilarse las cejas como una cabaretera del Pasapoga. Es más, chicos, un consejo: ponerse un pendiente cuadrado de cristalitos, hacerse un corte de pelo de futbolista del Madrí y depilarse las cejas NO os hace parecer Cristiano Ronaldo sino un poligonero con retraso profundo. Avisados estáis. El pecho. Ahí quería yo llegar. ¿Debe el hombre depilarse el pecho, o hay que reivindicar el pecholobismo? Imagino un partido con la foto de Ken y otro con la de Alfredo Landa, gritándose y lanzándose cera, rasgándose la camisa como las de Femen para reivindicar sus posturas. En estas mareas independentistas que se nos avecinan debemos vigilar de cerca las más extremistas de todas: las peligrosas tribus de los cuñados. Ahí se va a liar una cojonuda: Partidos políticos defendiendo el nuevo spoiler trasero de Fernando Alonso frente a los que saben (porque lo saben de buena tinta) que el problema es de la trócola, o los que afirman con vehemencia que los neumáticos de mojado no son los adecuados y que el resto no tiene ni puta idea, y que además los presupuestos generales son muy caros y ellos lo consiguen mucho más barato. Nos espera un panorama tremebundo. Y todo por culpa de los catalanes. Hay que joderse. Imagen no disponible | Montaje