50 Sombras De Algete

Un asador de Algete, Madrid, ha montado un hotel con la habitación "50 sombras de Grey" que tiene varios juguetes sexuales para rememorar al rico millonario de las novelas. Lo primero que me pregunto es ¿las habitaciones tendrán vistas a Cuenca?

En el anuncio destacan: "Espejos estratégicamente colocados". Supongo que se refiere a que mientras estás en pleno acto puedes verte bien las lorzas ¡eso sí es una tortura! Definitivamente Rafaella Carrá debería versionar su clásico por un renovado "Para hacer bien el amor hay que venirse a Algete". ¿Cómo habrá surgido esta delirante idea? -Manolo, ¿qué hacemos con los ganchos de secar jamones? ¿Los quitamos? -No, déjalos, que he tenido una idea. En el día a día del restaurante pueden producirse escenas delicadas: -Señor Maitre: el camarero me ha tirado un consomé hirviendo en la pechera y me ha desollado los pezones. -Es el menú 50 sombras de Grey. Y no me pida el libro de reclamaciones o le zurro con la espumadera. -Oh, excelso. Pero claro, estamos hablando de un mesón. Con ruedas de carromato, lámparas de forja con velas de plástico, garrotes decorando la pared... Sinceramente no imagino un escenario más deprimente para echar un polvo. -Paco échame cera caliente. -No puedo, es una vela de esas de plástico de mentirijilla. -Pues dame con un látigo. -Hay un garrote de madera maciza que pone "Si no pagas, me descuelgo". Y como te dé con esto te dejo paralítica, cari. -Pues dime cosas. -El cochinillo del almuerzo me está repitiendo. -Ufff.. Cómo me pones, tigre.