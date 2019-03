Un día tenemos que hablar con calma con los monos

Imagen no disponible | Montaje

"El hombre desciende del mono": adoro esta frase. Es una síntesis perfecta de todo el pensamiento occidental, que, tras pasar por griegos, romanos, godos (sea lo que sea que aportaron), renacimientos, académies françaises y royals societies, positivismos y otras muchas mandangas, llega al siglo XXI cargado de sabiduría. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo que más decimos detestar: cogemos una observación científica, la diluimos en partes por millón de trivialidad y... Voilà! Ya tenemos cultura homeopática. El caso es que el hombre (genérico, no solo el ser humano con pene colgando) no puede volver a ascender al mono (genérico, no solo el simio con el pene erecto) por mucho que quiera. Estoy convencido de que los monos no nos dejarían volver. Al vernos llegar e intentar encaramarnos con nuestros deditos a sus árboles nos arrojarían todo tipo de cosas y nos dirían de muy malas maneras que nos volviésemos por donde habíamos venido. Ayer mismo, nuestro líder en funciones, Mariano Rajoy, se lió por enésima vez con sus propias palabras y soltó otra de sus ya innumerables perlas. Este buen hombre tiene dos niveles de lenguaje: cuando habla en serio, que es cuando cita de memoria a Merkel, y cuando habla por sí mismo, en cuyo caso resulta casi siempre divertido. Y es divertido porque rompe las normas, dice lo primero que le viene a la cabeza y, entre risa y risa, resulta que ya tiene más citas célebres en los almanaques que Winston Churchill, incluso sumándole las apócrifas. ¿Quién se ríe ahora, eh? Nuestra parte más agrohumana nos dice que lo mejor sería ir a ver a los monos llevándoles regalos, sentarnos con ellos civilizadamente (o colgarnos civilizadamente de unas ramas, como prefieran) y hablar sin prisas sobre la posibilidad de volver. Sin embargo, siglos de cultura y ciencia nos dicen que ojo, que este año es posible que este año Apple saque importantes novedades, que se rumorea que lo próximo de Samsung va como un tiro, y que viene un nuevo tipo de visores 3D que lo vas a flipar. Maldita sea, nos toca elegir sabiendo que, sea cual sea la decisión que tomemos, será errónea. Otra vez.