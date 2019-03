La fiesta de los regalos envenenados

Imagen no disponible | Montaje

Ayer celebramos la festividad de los Reyes Magos, también conocida como la Epifanía o como CuándoDiablosTerminaránLasNavidades. Los estudiosos saben que se trata de una fiesta de origen hobbit, centrada en el intercambio de regalos, que posteriormente la Iglesia cristianizó, pocos años antes del nacimiento de Jesús y del invento del año nuevo. Señala la tradición que el día de Reyes es un día de ilusión, en especial entre los niños, pero también para los adultos. Los regalos que todos hacen y reciben son un símbolo de buena voluntad, de afecto, de cariño, de amor. Y, sin embargo, la cruda realidad deja al descubierto una situación mucho más sombría. Empecemos por los regalos que hacemos a los niños. Hay quien habla de juguetes sexistas y de la necesidad de evitar tan deleznable división. Pero se trata de una cortina de humo. La verdadera división de los juguetes se basa en criterios de mayor calado: la venganza y la sumisión. Es importante conocer ambas categorías para saber a qué nos enfrentamos realmente. La venganza se escenifica mediante un regalo que cause estragos en las líneas enemigas. Un ejemplo paradigmático es regalar a tu sobrino una batería completa que haría llorar de gratitud a Phil Collins. Bajo la astuta cobertura de dar espacio a la creatividad del niño, se consigue que tu cuñado viva un infierno y sus vecinos se pongan de tu parte cuando en la conversación aparezcan términos como “antipático”, “linchamiento” y “no vale la pena ni que parezca un accidente”. La sumisión es algo más sibilino. Son regalos que aúnan dos pulsiones en una. Por una parte, el adulto con hijos debe sentirse siempre culpable por no dedicarles suficiente tiempo. La responsabilidad de un adulto es abandonarlo todo y mirar fijamente cómo crecen sus vástagos, con verdadera pasión progenitora. Podría ser que, por un instante, dejara de mirarlos y se detuviera su crecimiento. Hay que evitar esa tragedia. Por otra parte, los niños sienten un irrefrenable impulso de dinamitar la paz que todo adulto necesita para ver cómo van creciendo sus retoños en el jardín zen de la vida. Es una situación que impulsa a los adultos a regalar a sus hijos juegos de mesa. Un juego de mesa dará respuesta a ambos propósitos: reunirá a padres e hijos durante horas, aunque muchas de ellas estén pobladas de pensamientos suicidas; y a su vez los hijos, durante esas mismas horas, se supone que estarán sedados y concentrados en conseguir amasar ingentes fortunas o gran poder, con el resultado de arruinar o aniquilar al resto de jugadores, todo ello en un agradable ambiente familiar digno de una sitcom. Un optimista pensaría que cuando el niño alcanza la edad adulta escapa a esta manipulación mediante el regalo. Pero claro, un optimista, por naturaleza, no se entera: es completamente falso. En el mundo de los adultos, agredir al prójimo mediante regalos es un arte incluso más refinado. El propósito de un buen regalo de un adulto hacia otro es siempre recordarle que su mera existencia es un tema abierto al debate. El primer síntoma del Principio Fundamental Del Deseo De Desaparición Súbita Del Prójimo es el ticket. Cuando alguien te hace un regalo y te dice la frase ritual: “Tengo el ticket, por si deseas cambiarlo”, está actuando como actuó el pelotón de Bruto con César. En realidad está diciendo: “Creo recordar que algún tipo de relación me une a ti. No sé lo que te gusta. Ni siquiera estoy seguro de que te llames como afirmas llamarte. Podrías ser un cylon. Toma este paquete, y con este papelito puedes cambiarlo por cualquier otra cosa. Déjame en paz”. Existe un segundo estadio en el odio profundo hacia alguien: el regalo que es “para la casa”. Ya no se trata solo de dejar claro que tu mera presencia resulta irritante; se pueden empezar a tomar medidas para dar por sentado que tú, individuo prescindible, te estás empezando a diluir en una entidad superior. Es el principio de Peter aplicado a la biología. No eres tú, eres parte de esta casa. Por lo tanto, el regalo no es para ti, es para la casa. Eres tan relevante en esto como el señor de marrón que vive en el pasillo (Nota: esto es un homenaje a Gila). Por fin, existe el regalo definitivo, la bomba de neutrones de los regalos: una smartbox. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión un científico inventó una máquina del tiempo y la utilizó para reunir alrededor de una mesa a Hitler, Franco, Stalin, Mengele, Loki y Cthulhu. Tras servirles una cena en mal estado regada con vino barato e introducirles astillas bajo las uñas de manos y pies, les conminó a reunir toda su maldad en un solo concepto. Tres segundos más tarde, lucía sobre la mesa la primera smartbox de la historia. Se trata de ese tipo de leyendas que, de alguna manera, intuyes que han suavizado la realidad para evitarnos a todos horrores innecesarios.

