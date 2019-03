Imagen no disponible | Montaje

Hoy voy a ponerme serio. Hoy, con semblante grave, me sentaré ante el ordenador para escribir desde lo más profundo de mi ser sobre temas de gran enjundia, sobre los que he meditado largamente. Hoy no habrá lugar para la alharaca. Hoy desnudaré mi alma, buscaré la mirada cómplice, el gesto sutil de acercamiento, la compañía sin condiciones. Hoy suplicaré que se me comprenda. Hoy utilizaré las palabras para intentar llegar al corazón de quienes tengan la gentileza de leer estas líneas. Hoy desearé que se me lea sin prejuicios, que se me acoja como al hijo pródigo, que se me diga que está muy bien, que no pasa nada, que todos nos sentimos así alguna vez. Hoy voy a ponerme serio. Hoy, con semblante grave... No, espera, eso ya lo he dicho. Hoy, hoy... Bien, creo que ya he dicho poco más o menos lo que tenía pensado para hoy. Hoy toca seriedad, gesto grave, palabras profundas (mejor si son polisílabas; alguna de ellas de origen griego sería perfecto). Mira, si me voy a poner así de estupendo, será mejor que no escriba nada. ¿Qué diablos me habré creído? Anda ya. Que me den.

