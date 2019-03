¿Hay algo más bello que la sonrisa de un bebé?

Sin duda. Montones de cosas. Veamos algunas. - Matthew McConaughey o Gillian Anderson (según el caso). - Matthew McConaughey y Gillian Anderson (según el caso). - La sonrisa del bebé de otro (cuando llora se lo lleva). - No ver a Miley Cyrus sacando la lengua. - Casi todos los diseños de Tesla. Imagen no disponible | Montaje - El Taj Mahal (desde un punto de vista arquitectónico, muy superior a un bebé sonrisas). - La sonrisa de alguien con dientes. - El impresionismo (así, a lo bestia). - No ver a Miley Cyrus lamiendo un martillo. Imagen no disponible | Montaje - Una buena foto de un bonito amanecer (puedes mirar la foto en sitios realmente cómodos, como el baño, y no sobre la arena mojada de una playa sucia). - Encontrar el estante de los snacks en el súper tras una remodelación. - Seis amigos dispuestos a colaborar en una mudanza. - No ver a Miley Cyrus. - Recibir una llamada de teléfono y que no sea mamá. - Recibir una llamada al teléfono fijo y que no sea de Jazztel. Imagen no disponible | Montaje - Despertarte tras ocho horas de sueño reparador y comprobar que sigues sin ser Miley Cyrus. - Llegar a casa y notar los cambios en la decoración que ha hecho tu pareja. - Que tu pareja llegue a casa y note que has cambiado la decoración del estante que queda justo detrás de tres hileras de muebles atestados. - Arrancarse los ojos para no ver a Miley Cyrus. - Vivir en un universo en el que nunca han oído hablar de Miley Cyrus. - Odiar a Miley Cyrus. - Etcétera.