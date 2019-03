¿Era Ava Gardner el animal más bello del mundo?

Imagen no disponible | Montaje

Alguien dijo una vez que Ava Gardner era “el animal más bello del mundo”. Ese alguien, que por la cuenta que le traía se guardó bien de divulgar su identidad, cometió un abuso del lenguaje memorable. Probablemente ya esté muerto; en caso contrario, iría a decírselo en persona. Tal vez soy el único que ha imaginado el lomo arqueado de Ava Gardner surgiendo del océano mientras devora krill y suelta a gran altura un chorro de vapor de agua. Si es así, debo decir que, si bien el tamaño no es lo más importante, una ballena azul resulta mucho más adecuada para la ocasión. Vas de excursión por la selva amazónica (supongamos que queda la suficiente), levantas la vista y ves montones de tucanes con sus enormes picos graznando alegremente. ¿De verdad la visión de Ava Gardner encaramada en la rama de un árbol intentando graznar con su boquita de piñón aportaría belleza a la estampa? Lo dudo. Estás en la montaña. En un risco cortado a pico observas nidos de águilas. Los ejemplares adultos se precipitan y salen volando en airosos círculos, siguiendo las corrientes de aire. Bien: ¿te gustaría ver a Ava Gardner sacar la cabeza de un nido, otear el horizonte, saltar y caer como una piedra? (Nota: Ava Gardner no tenía alas adaptadas para el vuelo atmosférico). ¿De verdad hay quien cree que ver a Ava Gardner con vestido de una pieza, escote de pico y tacones persiguiendo antílopes por la sabana africana a 2 km/h y tropezando es lo más bello del reino animal? La diversidad de puntos de vista siempre es deseable, pero estaremos de acuerdo en que un guepardo lanzado a 115 km/h tras una gacela es algo mucho más estético. Y si no se dispone de guepardos, es mucho más práctico contar con Audrey Hepburn: serían los antílopes quienes vendrían a toda velocidad a contemplarla. Y con razón.

