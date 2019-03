El diccionario gordo de Petetekin: Talante

Imagen no disponible | Montaje

Cuenta la leyenda que este insigne hallador de palabras, en su lecho de muerte, dijo con voz trémula: "Traedme algo para apuntar, que se me ha ocurrido otra", y todos los asistentes hicieron como si no hubiesen oído nada. Queremos que este sea nuestro humilde homenaje. A los asistentes. Escotilla 1. f. Escotadura de un vestido, especialmente la que deja descubierta parte del pecho y de la espalda, con un diseño inspirado en la puerta de un submarino. Mejillón 1. f. Cada uno de los dos carrillos de Arias Cañete. Meneágono 1. m. Dicho de un polígono: Que tiene nueve ángulos y nueve lados y no deja de moverse. Rótulador 1. m. Instrumento semejante a un bolígrafo pero con rodilla. Talante 1. m. Modo o manera de ejecutar algo, avanzando a cualquier precio. Su antónimo es tatrás.

Publicidad