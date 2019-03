El diccionario gordo de Petetekin: Pienista

Imagen no disponible | Montaje

Hay ocasiones en las que al consultar un diccionario uno puede llevarse agradables sorpresas. No es este el caso: en este sólo hay lamentables ejemplos de lo que no debería hacerse jamás con las pobres palabras. Ducha 1. f. Descultura con forma de cerdito con una ranura en la despalda para guardar monedas. Ginetecólogo 1. n. Veterinario especializado en tratar y curar yeguas. Lechunga 1. f. Planta herbácea de la familia de las compuestas, de hojas comestibles, cuando lleva tres semanas al fondo del frigorífico. Multibillonario 1. n. En Estados Unidos, cien mil multimillonarios. En el mundo civilizado, un millón de multimillonarios. 2. n. Mucho más rico que Bill Gates. Es de esos nombres que están preparados por si algún día hay que usarlos, cosa que hasta ahora no ha pasado. Pienista 1. n. Músico intérprete al piano cuya falta de destreza sugiere que toca con las extremidades inferiores.

Publicidad