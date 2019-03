El diccionario gordo de Petetekin: Garfio

Imagen no disponible | Montaje

La humanidad es algo maravilloso. Puede llevar a cabo creaciones de incomparable belleza, como el Taj Mahal, o los disparates más absurdos, como llamar "Taj Mahal" a algo. Y, más allá de ambos extremos, se encuentra el presente diccionario, que rehúye todo calificativo porque sabe que no se lo merece. Garfio 1. m. Instrumento de hierro, curvo y puntiagudo, que se usa entre los piratas de Harlem para saludarse haciendo un "Give me one". Meñique 1. m. Dedo de tres falanges y pequeño tamaño que en las manos se usa, bien extendido, como antena para pillar wifi mientras se toma el té, y en los pies sirve para dar patadas a los muebles al andar descalzo. Papel higiénico 1. m. Tipo de papel que cuando se usa deja de serlo. Pico 1. m. Cima (de una montaña). 2. fam. "Pico y pala": Expresión usada entre los alpinistas chinos para indicar que se ha llegado a la cima y es el momento de detenerse. Rodillo 1. m. Zona donde se unía el muslo con la parte inferior de cada una de las piernas de Johan Cruyff.

