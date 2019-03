El diccionario gordo de Petetekin: Celebro

Imagen no disponible | Montaje

Todos los profesionales de la escritura en cualquiera de sus vertientes saben de la importancia de contar con diccionarios especializados. Seguimos presentando el diccionario que este enloquecido autor perpetró para no hacer absolutamente nada útil. Carcajada 1. f. Almacén grande lleno hasta arriba de cajas que contienen risas enlatadas. 2. f. Montón que forman los contenedores de flechas que usan los indios cuando se los quitan y los dejan apilados en un mismo punto por razones que ellos sabrán. Celebro 1. m. Órgano que en los humanos ocupa la mayoría del cráneo y que se utiliza principalmente para alegrarse con motivo de una celebración. Clavecordio 1. m. Instrumento musical de cuerdas y teclado que requiere una clave o contraseña de acceso que debe constar de más de doce caracteres y que se recomienda que contenga una combinación mayúsculas, minúsculas, dígitos y un par de emoticonos cuquis. FotograCIA 1. f. Imagen capturada mediante una cámara fotográfica y que es concienzudamente analizada por la agencia de inteligencia americana antes de su publicación para asegurarse de que no salga nadie feo. Vellocino 1. adj. Lana de un carnero u oveja que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en vivienda independiente. Se le suele saludar al coincidir en el ascensor con la fórmula: "Hola, vellocino. Ahora no recuerdo su nombre ni el piso donde vive".

