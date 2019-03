El diccionario gordo de Petetekin: Calendoscopio

Imagen no disponible | Montaje

Vuelve septiembre, vuelve la normalidad, vuelven las palabras innecesarias. Estrenamos curso con cinco prescindibles ejemplos elegidos al azar, porque si la selección fuese fruto de la reflexión, habríamos huido en tropel. Calendoscopio 1. m. Artilugio compuesto por espejos con un calendario semitransparente al fondo que se aplica al ojo y permite observar cómo nuestro tiempo se descompone miserablemente y no hacemos nada de provecho. Corolirio 1. m. Proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente, que se emplea en las enfermedades de los ojos. Lepoesío 1. adj. Individuo con una enfermedad infecciosa de la piel, ritmo interno y rima asonante o consonante. Si no tiene ritmo ni rima se denomina leproso. Maspausia 1. f. Tras un cese natural y permanente de la menstruación, resulta que tan permanente no era el cese y vuelve a aparecer. Plutón verbenero 1. expr. Planetoide del sistema solar con baile visible por la noche, al aire libre y, normalmente, con motivo de alguna festividad.

