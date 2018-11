El diccionario gordo de Petetekin: Ausculturismo

DICCIONARIOPETETEKIN3 | Liopardo

La palabrología no conoce descanso, no sabe de vacaciones, nunca se detiene. La verdad es que muy lista no es. Tal vez por esa razón hizo tan buenas migas con este palabrólogo que semana tras semana nos trae lo peor del lenguaje. Ausculturismo 1. m. Recurso medicinal consistente en obligar al paciente a realizar grandes esfuerzos musculares con el fin de oír los latidos de su corazón sin necesidad de instrumental especializado. Curiosidad 1. f. Si has llegado hasta aquí, sabes perfectamente lo que es, pillastre. Hibernar 1. tr. Dícese de la carne que se introduce en un frigorífico por su propio pie (o pata). Piescina 1. f. Construcción que contiene agua, de muy poca profundidad: la justa para remojar los pies. Se le llama también "piscina infantil". Prometeo 1. n. Titán que se comprometió a traer el fuego a los hombres y no descansó hasta conseguirlo. En homenaje a tal gesta se conserva aún hoy la frase "Puedo prometer y Prometeo".

Publicidad