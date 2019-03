El diccionario gordo de Petetekin: Apetitis

Imagen no disponible | Montaje

El caudal de palabras nuevas e inventadas por este patético lingüista parece no tener fin, para desolación de sus estudiosos. Hoy traemos una nueva entrega de vocabulario, con la esperanza puesta en que un día no queden más. De momento no ha habido suerte.1. f. Inflamación del hígado que provoca unas desaforadas ganas de comer.1. m. Recipiente paralelepípedo, normalmente con paredes de cristal, para criar patos en casa.1. m. Atracción de feria consistente en un ingenio que gira mientras produce un intenso sentimiento.1. adj. Dicese de un animal fabuloso que tenía forma de hongo y por ello era el hazmerreír del resto de animales y de algunas plantas (conocidas como plantas risívoras).1. f. Abertura practicada en la puerta de un belén para comprobar si quien llama es el rey Baltasar que le trae mirra al niño Jesús.