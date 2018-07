¿Y si lo de Cataluña termina en Guerra Civil?

Pixabay | Liopardo

Lo he estado pensando: 1 de octubre, gana el SÍ en el referéndum y Cataluña se declara independiente, aunque sin el reconocimiento del estado español. Tanto el gobierno central como el constituyente de Barcelona se consideran legítimos. No hay acuerdo, comienza una Guerra Civil. 3 de octubre: Suiza se declara neutral en el conflicto. Nadie se lo ha preguntado, le pilla lejos, pero es Suiza y no aguanta una guerra sin declararse neutral a los dos días. La banda Estopa y los hermanos Gasol son los siguientes en seguir los pasos helvéticos. 7 de octubre: Estados Unidos decide entrar en la guerra en defensa de los valores de la libertad (de mercado) para luchar contra el avance del gigante bolchevique (la CUP). Cuando una periodista le pregunta a Trump los motivos para entrar en la guerra, este contesta: "Es una guerra, ¿quién te crees que somos? ¿Suiza?". 9 de octubre: Corea del Norte le declara la guerra al gobierno español por su alianza con el enemigo gringo, aunque la declaración no llega a Moncloa hasta el 11 de octubre, debido a que la enviaron por correo electrónico con Internet Explorer. 20 de octubre: Merkel ofrece apoyo financiero de la banca privada alemana a España para financiar la guerra. Un préstamo a un 20% de interés, pero la cambio le incluye la vajilla de 28 piezas con los platos de todas las banderas de la Unión. Rajoy acepta con la condición de que no incluya el plato con la bandera catalana. La Razón saca una portada al día siguiente alabando el poder negociador de Rajoy. 3 de noviembre: Nicolás Maduro ofrece su flota al bando golpista con la condición de que le devuelvan los barcos cargados de papel higiénico. 18 de noviembre: La prensa anuncia una reunión entre dirigentes de ambos bandos en territorio neutral (Zúrich) para hablar de un armisticio, aunque finalmente es desmentida. Se trató de un simple encuentro casual, ambos dirigentes habían coincidido la ciudad suiza, a donde habían viajado a ingresar dinero. 19 de diciembre: Se firma una tregua por Navidad. 22 de diciembre: El Gordo de la Lotería cae en Girona, sus habitantes cruzan la frontera disfrazados de guardias civiles para cobrarlo en territorio español. 24 de diciembre: Milicias españolistas y catalanistas comparten jamón ibérico, huevo hilado y cava catalán en el frente. 16 de enero: Se firman los tratados de Villanueva del Pardillo. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anuncia que Cataluña se constituye... "Como un Estado, que declara su independencia en diferido, en forma de simulación. Y como es una independencia en diferido, en forma de simulación...". Ahí ya se lía. España acepta la independencia de facto de Cataluña y su total autonomía fiscal a cambio de que Cataluña se haga cargo de los gastos de al menos tres miembros de la Familia Real, incluido Froilán. El Barça podrá continuar disputando la Liga española a cambio de aceptar la venta de Messi al PSG. 23 de enero: El gobierno autonómico de Murcia anuncia un referéndum para independizarse de España. Moncloa ofrece todo su apoyo al proceso y se hace cargo de los gastos de las papeletas y las urnas.

