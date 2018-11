War is in the air

¿Os acordáis de la edad proterozoica? Parecía que ya había terminado la primera glaciación y de repente si no te gusta el frío, toma dos tazas. Pues algo parecido nos ha sucedido a nosotros. Después de meses de deshielo, de "No te preocupes, Corea del Sur, que estas cañas las pago yo", de "Manda flores a la Casa Blanca que hoy es San Donald", de 'Peace and love', de pronto llega este titular: "Corea del Norte prueba con éxito una nueva arma ultramoderna, la más grande de las armas en palabras del Líder". En realidad es una traducción bastante libre que han hecho los medios occidentales de un comunicado mucho más escueto que lanzamos: "La Rocío Jurado de las armas de destrucción masiva".

¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero que he dejado el mindfullness, que me ayudaba a tener alineados los chacras. Segundo, que Jordan tenía el baloncesto en la sangre, Johhny Cash la guitarra, y yo en las venas llevo el uranio, los grandes siempre volvemos cuando nos retiramos. Tercero, que uno tiene buenas intenciones pero tampoco es tonto y sabe que el ambiente está caldeado. Una cosa es que ahora nos llevemos bien con nuestros ex (enemigos) y otra que no seamos conscientes de que War is Coming. A lo que estamos asistiendo es a una recomposición de bandos. Tiene pinta de que en la guerra venidera los bloques a enfrentarse van a ser los bloques 'ALT' (alt-right, alt-left), lo que podríamos denominar como bloque indie, contra las democracias liberales tradicionales, lo que podríamos denominar como bloque mainstream.

Y es que la gente se está dando cuenta de que el belicismo está en el aire. Ayer mismo estuve viendo media hora El Chiringuito y cuando me di cuenta era la sesión de control del Congreso de los Diputados. España siempre ha sido el termómetro de la guerra. La Guerra Civil española es siempre la antesala de la Guerra Mundial, lo que son los Globos de Oro a los Oscars. La situación ahora mismo en España es la siguiente: en seis meses se han puesto en contra de los Über, de los taxis, de los coches de gasolina y de los diésel y no descartemos que en breve lo haga también de desplazarse andando. España se desmembra, Europa se desmembra, Khashoggi se desmembra… No neguemos la evidencia: War is in the air.