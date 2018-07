‘El verano pa cuando’

Anatomía de un verano extraño:

La gran ausente

Primer año desde ‘El tractor amarillo’ en el que el título de canción del verano queda desierto. Tenemos ‘El anillo pa cuando’, pero no cumple los requisitos mínimos para ser una canción del verano: escucharla cinco veces el mismo día en lugares distintos e infiltrarse en tus huesos hasta provocarte cáncer.

A falta de canción del verano, tenemos vídeo viral. El atropello mientras te grabas bailando Drake caminando al lado de un coche ya es la primera causa de muerte no natural en Estados Unidos. La respuesta ‘yankee’ al balconing’ británico.

Demografía

El ser humano es una totalidad, un conjunto holístico que sabe autoregularse a sí mismo. Ahora que hemos superado los 7000 millones de habitantes hace falta tirar del freno de mano y reducir el tamaño de población. Como los retos virales y el balconing se quedaban cortos, hemos sustituido la leche pasteurizada por beber directamente del pezón de la vaca. Todo un avance social.

Vacaciones

La sonda europea Mars Express estaba pasando la segunda quincena de julio en Marte y ha encontrado agua salada siguiendo el rastro de un balón de Nivea. El descubrimiento de agua en Marte ha tenido consecuencias inesperadas: convertir en TT en Twitter las palabras ‘Murcia’ y ‘Miércole’.

La democracia llega al deporte

Se ha disputado un Mundial y se han vendido a 50 jugadores que no conocemos por 50 millones de euros cada uno, pero la noticia del deportiva del verano es la encuesta que publicó Casillas en Twitter para ver si el hombre ha pisado en La Luna. Los resultados demuestran que la democracia ni siquiera es el menos malo de los sistemas posibles.

La estabilidad es lo que más se busca

La estabilidad política es el pilar que mantiene España unida y que os hace vivir como si no estuvieseis viviendo el verano más raro de los últimos 50 años. Que si uno compró un hígado para regalárselo a otro. Que si otro que era Rey se compraba chalets y los ponía a nombre de su follamiga. Que si otro cree que estudió una carrera pero no está seguro. Que si desenterramos a este o no lo desenterramos. Lo de siempre.