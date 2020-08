Ha sido el tema de la semana: los rusos han anunciado la primera vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2 y, para tranquilizar a la gente, en mitad de una pandemia y con el clima político más tenso de las últimas décadas, han decidido llamarla Sputnik-V, en clara referencia a la Guerra Fría. En un principio se especuló con que la vacuna rusa consistía en desfilar por los alrededores de Chernobyl, finalmente se supo que esa versión había sido descartada en Fase 2. Existe algo de recelo en la comunidad científica hacia el Sputnik-V, en parte por la tradicional desconfianza de occidente hacia las potencias no alineadas como la propia Rusia o la República Popular Democrática de Corea, en parte porque los rusos no han dado la más mínima información sobre ella y no es la primera vez que hacen algo mal por hacerlo rápido, no hay más que recordar aquella vez que le pidieron una ensaladilla y terminaron presentando un plato con patatas, guisantes, zanahoria mezcladas con mayonesa. La Sputnik-V está despertando viejos fantasmas de los 80, madres gritando: "¡Niños, no corráis por el parque que está lleno de jeringuillas, a ver si os vais a pinchar la vacuna del Kremlin". Para aportar algo de luz, voy a filtrar aquí todo lo que conoce nuestro servicio de inteligencia de la vacuna.

¿Qué es?

Sangre de Putin con extractos de ginseng y aloe vera.

¿Cómo se ha desarrollado?

Fase 1: Ensayo clínico inyectando un litro en vena a 40 militares. 20 de ellos placebo (vodka). Todos vivos a la mañana siguiente. Palante.

Fase 2: Ensayo en ratas, ninguna había desarrollado neumonía a la semana siguiente. Palante.

Fase 3: Ensayo en simios: dos chimpancés y un orangután. Sólo el orangután manifestó diarreas agudas y una ligera fiebre que a la finalización del test no había derivado en deceso. Palante.

¿Cuándo estará lista?

Putin calcula que su cuerpo soporta dos sangrías diarias de 15 litros cada una, diluidas en diez partes de agua da para 300 litros diarios. Para el aniversario de la Revolución de Octubre estaría vacunada toda Rusia, para la Romería del Rocío, los países del antiguo Komintern, y para Eurovisión buena parte del Cáucaso.