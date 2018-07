Un bitcoin, 14 pesetas

Bitcoin | Liopardo

Hay señales que incitan a pensar que ya estamos viviendo en el futuro: los deportes virtuales tienen ya casi más audiencia que los tradicionales, la mayoría de las parejas se conocen en Tinder y hasta Arabia Saudí ha decidido legalizar los cines el año que viene. El bitcoin es otra de esas señales, una criptomoneda que funciona al margen de cualquier control gubernalmental y que esta semana ha subido su valor como la espuma. ¿Qué es y cómo funciona? Es una moneda virtual, no tiene canto y está en la nube. ¿Qué cambios se van a producir? Básicamente se irá produciendo una sustitución del clásico “Dame todo lo que lleves encima o te rajo“ por el nuevo “Su computadora ha sufrido un ciberataque, haga una criptotransferencia a la dirección de Paypal que le aparecerá tras rellenar el captcha o te rajamos la CPU“. ¿Qué desventajas tiene? Con el fin de las monedas físicas desaparecerá el “cara o cruz“ como método oficial para tomar decisiones importantes. Recordemos que “piedra papel o tijeras“ permite el empate, por lo que es menos rápido y efectivo. Al ser una moneda virtual no puedes meterle un hilo en el centro para meterla en el futbolín y sacarla para recuperarla eche las bolas, como se hacía con las monedas de cinco duros. Si hubiera comprado un bitcoin en 2009, ¿cuánto dinero tendría ahora? Tendrías exactamente un bitcoin, la misma cantidad que cuando lo compraste. ¿Es una burbuja? El precio sube como la espuma porque la gente compra, y la gente compra porque el precio sube. Sólo falta ver a albañiles conduciendo Audis para confirmarlo. ¿Quién apuesta por el bitcoin? John McAffe, el fundador del antivirus McAffe ha prometido que se comerá su pene propio pene si la moneda no supera los 500.000 dólares de valor en 2020. También los gemelos Winklevoss, a los que Mack Zuckerberg les robó la idea de Facebook. Los Andy y Lucas de Silicon Valley.

