Twitter 2011 vs Twitter 2017: Cómo hemos cambiado

Nos gusta Twitter, no podríamos vivir sin él. Yo mismo le robo wifi a Seúl para conectarme, pero reconozcamos que la red social del pajarito se ha transformado desde sus comienzos. He hecho un pequeño estudio comparativo entre tweets de ahora y antes para comprobar si realmente existen esas diferencias. Twitter 2009: - Pintaza la última temporada de Lost. - ¿Esa es la del avión que se estrella con el gordo y el calvo lisiado? Twitter 2017: - Exquisito de nuevo Twin Peaks. - ¿Pero tú de qué vas? ¿Quién eres tú para opinar de Lynch si no has visto entera ni la filmografía de Herzog, su principal influencia? Twitter 2010: A ver si muere Maradona que lo llevo en la necroporra. Twitter 2017: - Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Elvis Presley, el hijo de Isabel. - No hagas bromas con el cadáver todavía fresco. Twitter 2011: Chorra, coño, cacafuti, tetas. Twitter 2017: “No sexualices las tetas, los tíos también tenéis glándulas mamarias y no vamos por ahí masturbándonos por ello“. Twitter 2011: - Buenos días, chochos. - Que peligro tienes, rufián. - Ya tengo media polla dentro. Twitter 2017: - Buenos días, chicas. - ¿Chicas? ¿Nos estás asignando género basándote en roles arbitrarios definidos por el heteropatriarcado? Se dice chiques, es un términe neutre inclusive con les genderfluids y les roles no primaries. Twitter 2012: Menudas “cracks“ Amy Winehouse y Whitney Houston. Twitter 2017: - Voy a echarme un vinito. - ¿Un vinito? Mi abuelo murió de una cirrosis hepática en la guerra, ¿te hace gracia promover un problema que sufren millones de personas? ¿Te parece gracioso mofarte de la muerte de mi abuelo? Twitter 2012: “He desbloqueado a Ortega Cano y Farruquito en el Mario Kart“. Twitter 2017:

Twitter 2013: "Yo al nuevo Papa le pondría de nombre Camilo VI". Twitter 2017: "Nombrar a la Iglesia es reconocer la legitimidad de una institución que abusa sexualmente de menores, te convierte automáticamente en un violador". Twitter 2013 El intérprete de lengua de signos de Obama se inventa todo el discurso en el funeral de Nelson Mandela, todo un mito: - LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. - PUTO AMO. - No zé ni traducir "buenos días", Hulio. Twitter 2017: Un policía catalán habla en catalán en una rueda de prensa: - ¡Habla en español, hijo de puta! Twitter 2014: "La tranquilidad, la tranquilidad es lo que se busca. Vas a otras piscinas y están llenas de panchitos, cubanos, murcianos...". Twitter 2017: Los murcianos son personas. Llámalos "españoles mediterráneos", "murciano" es un insulto especista.